Вже у строю: Мі-8, перегнаний російським пілотом, поповнив склад авіаційного підрозділу ГУР

Бойовий гелікоптер Мі-8 армії РФ, який перегнав в Україну російський пілот Максим Кузьмінов, увійшов до складу авіаційного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України. Там наші пілоти використовуватимуть його за призначенням.

Про це сказав журналіст та військовослужбовець, автор циклу документальних фільмів "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

Робочий та сучасний вертоліт

За словами військового, вертоліт у робочому стані. "Це хороша бойова конячка 2016 року випуску. Хочу сказати, що в нас таких нових вертольотів цієї моделі немає. Є в нас гелікоптери інших типів, сучасніші, західні зразки. Але цей зразок дуже класний, дуже робочий, дуже сучасний. Це посилить бойові спроможності авіації ГУР", – відзначив Шевченко.

Він додав, що гелікоптер перевозив цінний вантаж. Зокрема, йдеться про обладнання до бойових російських винищувачів. Тож це суттєво вплинуло на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мали доправити.

"Також технологічне обладнання, яке є на гвинтокрилі, допомогло нашій розвідці краще зрозуміти ворожу авіаційну систему безпеки зв'язку. Це суттєво вплинуло вже і впливатиме ще на результати протидії ворожому вторгненню й ворожим загрозам з неба", – каже військовий.

Раніше Кузьмінов розповів, що сам вийшов на зв'язок з українською розвідкою через телеграм-канал наприкінці 2022 року. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

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