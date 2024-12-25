В Україні засудили 6 зрадників, які воювали на стороні Росії

Шість зрадників, які воювали на боці російських військ на Донеччині, отримали тюремний термін.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо їхньої участі у спробах прориву оборони ЗСУ на Покровському і Торецькому напрямках.

"Восени цього року фігуранти потрапили у полон під час запеклих боїв на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

Один із них, який потрапив у полон уже другий раз, в 2022 році був обміняний на українських військових, а цього разу його схопили після того, як російські війська залишили його без боєприпасів.

Серед осіб, яких суд визнав винними, — колишній співробітник розформованого спецпідрозділу "Беркут", який у 2014 році приєднався до російських окупантів. Він брав участь у боях проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади РФ. У складі цієї бригади він захоплював Світлодарськ та штурмував Торецьк.

Ще один зловмисник, колишній працівник Горлівського локомотивного депо, у березні 2023 року підписав контракт з міноборони РФ та став кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Інший зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне, а ще троє воювали в складі 1-го армійського корпусу, атакуючи позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під Нью-Йорком.

Суд на підставі доказів СБУ визнав бойовиків винними за статтями Кримінального кодексу України щодо державної зради та колабораційної діяльності. Їм призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ встановила особу генерала, який наказав ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters.

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