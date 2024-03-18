Вже від 25 березня: в ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і на скільки

Окрім того, що в Україні зростуть пенсії за вислугу років, наприкінці березня підвищення розміру виплат слід очікувати ще деяким групам українців.

В "Суспільному" повідомляють, що пенсії в Україні перерахували через підвищення прожиткового мінімуму і збільшення середньої заробітної плати.

Заступниця начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду в Чернівецькій області Ганна Московчук пояснила журналістам, що для кожного пенсіонера сума підвищення буде різною, адже вона залежить від стажу, заробітної плати та віку.

За результатами індексації в області середній розмір підвищення виплат становитиме 245 грн, а максимальний — складе 1500 грн.

Отже, на скільки саме зросте мінімальна пенсія в Україні вже 25 березня? В середньому розмір мінімальної пенсії збільшили на 8%. А тому:

чоловіки, які мають страховий стаж 35 років, та жінки зі стажем в 30 років, що досягли 65-річного віку, будуть отримувати мінімальну пенсію 3370 грн.

люди з меншим стажем (25 років для чоловіків та 20 років для жінок), які досягли 75 років, отримуватимуть мінімальну пенсію 3240 грн;

після 80 років мінімальна пенсія становитиме 3370 грн;

непрацюючі пенсіонери гарантовано будуть отримувати виплати у розмірі 2725 грн.

Також нагадаємо, що відбудеться і підвищення пенсій військовим. Їх перерахували через підвищення середньої заробітної плати 2024 року з застосуванням коефіцієнта.

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