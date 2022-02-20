Вже восьмі роковини: Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого - одна з найкривавіших дат в історії України.

20 лютого Україна вшановує День пам'яті Героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян, європейське майбутнє нашої держави. Саме цього дня 8 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів Революції Гідності.

Цю скорботну дату було встановлено указом президента 11 лютого 2015 року.

Цього дня вшановують тих, хто віддав своє життя під час подій Революції Гідності від листопада 2013 року до лютого 2014 року, відстоюючи свободу та гідність. У ці лютневі дні вісім років тому Революція Гідності переживала свій найтрагічніший період.

Саме цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силовики розстрілювали протестувальників. Тіла вбитих майданівців викладали просто неба.

Усього за день було до ста жертв, що є найбільшою кількістю загиблих учасників тримісячних протестів у Києві. Майже одразу їх назвали Небесною сотнею.

Відтоді щороку у ці дні тривають пам'ятні заходи, якими вшановують полеглих учасників Революції. Зокрема, на Майдані правлять панахиди, люди несуть квіти та лампадки, а в небо скеровують сотню променів, які символізують душі загиблих.

Сьогодні, 20 лютого 2022 року, також заплановане традиційне покладання квітів біля хреста на Меморіалі Героїв Небесної Сотні, церемоніал ушанування пам’яті загиблих активістів Майдану. Крім того, надвечір на Майдані відбудеться віче "Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні".

Кілька днями раніше, 18 лютого, у Києві від самого ранку вшановували полеглих учасників Революції.

Нагадаємо, 22 січня 2014 року в Києві розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. Того дня загинули перші її учасники. Згодом їх стали називати Небесною Сотнею. Сергій Нігоян із Дніпропетровщини зазнав смертельного поранення в голову. Від вогнепального поранення в серце загинув білорус Михайло Жизневський.

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