Вже втомилися від можливості Росії накладати на все вето: в ОБСЄ розглядають варіанти, як повернути роботу місії в Україну

Робота місії через це не можлива, як на території України, так і на її кордонах. Проте в ОБСЄ планують повернути її в Україну.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Звичайно, прикро, що Росія наклала вето на роботу місії в Україні. Вони наклали вето і на прикордонну (на пунктах пропуску – ред.) спостережну місію, і на СММ, і на Офіс координатора проєктів. Але я думаю, що країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії накладати вето на все. Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває. Тому ми зараз розмірковуємо, як вирішити це питання", - сказав Карпентер.

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Він додав, що в ОБСЄ знайшли шлях, як повернути роботу ОБСЄ в Україну, щоб вона працювала над усіма питаннями, над якими вона працювала раніше, але без можливості Росії накласти вето.

"Думаю, ми знайшли шлях. Я думаю, що найближчими тижнями, але, ймовірно, не більше ніж за місяць, ви побачите, що присутність ОБСЄ буде відновлено. Ну, фактично зараз є невеличка присутність у Києві. Але надалі вона буда відновлена у більшому масштабі", - запевнив Майкл Карпентер.

Як повідомлялося, парламентська асамблея ОБСЄ вимагає від Росії негайно вивести війська з України

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