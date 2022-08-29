"Вже й мавпа зрозуміла б, що зв'язуватися з Росією небезпечно": з'явилася нова версія вбивства екснардепа-колаборанта Ковальова на Херсонщині

Припускають, що з ним могли розправитися партизани, але, як варіант, його могли вбити через розбірки за зерно.

Таку думку висловив блогер Денис Казанський.

"Жив собі народний депутат України Олексій Ковальов. Успішний бізнесмен, молодий політик з амбіціями. Наприкінці минулого року купив київський "4 канал" – явно із прицілом на посилення політичного впливу. Здавалося, попереду лише зростання. Але починається російське вторгнення і 33-річний нардеп раптово вирішує обміняти політичну кар'єру, бізнес і щойно куплений телеканал на посаду в окупаційній адміністрації Херсонської області. Кінець виявився трохи передбачуваним – учора Ковальова застрелили у власному будинку із дробовика. Молодець, підтримав Росію!", - написав Казанський.

Він припустив, що варіант про те, що з ним розправилися партизани, може бути правдоподібним. Але не виключив - що Ковальова могли вбити з іншої причини.

"Цілком можливо, що Ковальова замочили просто під час місцевих розбірок за зерно. На окупованій території зараз панують мародерство та пограбування. У фермерів відбирають урожаї, окупаційна влада фактично перетворилася на організоване злочинне угруповання. Нещодавно росіяни заарештували за розбій заступника гауляйтера Нової Каховки Віталія Єфименка. Він займався пограбуванням місцевих бізнесменів. Цілком ймовірно, що за аналогічні справи прикінчили і Ковальова", - припустив блогер.

Денис Казанський задався питанням, чому українці, дивлячись на досвід попередників-зрадників, які "погано закінчили", продовжують поповнювати ряди колаборантів.

"Найбільш приголомшливе, що й у Ковальова, і в інших його колег-гауляйтерів перед очима є приклади Беднова, Мозгового, Дремова, Гіві, Захарченка та інших колаборантів, яких у результаті ліквідували їхні соратники з боротьби за російський світ. Здавалося, вже й мавпа зрозуміла б, що зв'язуватися з Росією згубно і небезпечно. Все одно замочать – як не диверсанти, то свої. Але ні. Ненавчені кретини спокушаються на обіцянки наживи і один за одним вирушають до пекла", - резюмував Денис Казанський.

Нагадаємо, що в Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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