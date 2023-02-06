Вже є частина необхідного результату: Зеленський – про ситуацію зі світлом в Одесі

Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення.

В Одеській області станом на цей час досі є відключення, які розпочалися після двох масштабних аварій на підстанції 4 лютого.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 6 лютого.

Він запевнив, що відновлювальні роботи вже дали частину необхідного результату. Також є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто.

"Заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі, ситуації в області – те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії. Працюють усі служби, всі посадові особи, всі залучені. Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному й кожній, хто залучений до цієї роботи", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 4 лютого в Одесі сталися дві масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Голова "Укренерго" повідомив, що ситуація з електропостачанням в Одесі покращиться не раніше п'ятниці, 10 лютого.

Через проблеми зі світлом у навчальних закладах Одеси оголосили канікули.

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