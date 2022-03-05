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"Вже є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни" - Зеленський

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"Вже є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни" - Зеленський

Associated Press

Вже є рішення про невідкладну допомогу Україні.

Володимир Зеленський провів переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо інвестицій задля відновлення України після війни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 5 березня. 

"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців після війни про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив із головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором Міжнародного Валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це – тільки перші", - заявив президент.  

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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