"Вже є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни" - Зеленський

"Вже є рішення про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни" - Зеленський

Вже є рішення про невідкладну допомогу Україні.

Володимир Зеленський провів переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо інвестицій задля відновлення України після війни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 5 березня.

"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців після війни про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив із головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчим директором Міжнародного Валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни. І це тільки перші рішення. Я підкреслюю це – тільки перші", - заявив президент.