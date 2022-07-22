Вже є випадки холери: окупанти визнають спалах інфекційних захворювань у Маріуполі

Фахівці вже давно попереджали про виникнення хвороб у місті, адже там склалася складна ситуація і з водою, і з каналізацією, і з тілами загиблих під завалами будівель. Втім, колабораційна влада вперто це заперечувала. Втім, після після медичних консультацій у Маріуполі виявили дітей та дорослих з інфекціями.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Про виникнення захворюваності, зокрема, холери росіяни повідомили навіть на своєму пропагандистському телебаченні. До слова, протягом останніх п’яти років у місті не було жодного подібного випадку. Пояснюють це, зокрема, і складною гуманітарною ситуацією в окупованому Маріуполі.

"Влітку завжди спостерігається збільшення інфекційних захворювань. Особливо, гострих кишкових інфекцій. Але до війни ми мали повноцінну медичну допомогу та контроль. Зараз у місті відсутні гігієнічні засоби, якісна питна вода. Ще й додається відсутність своєчасної, професійної медичної допомоги. У результаті, інфекційні захворювання активно розповсюджуються. Я не виключаю, що вже є випадки захворювання холерою. Це може призвести до великої кількості летальних випадків серед мирних жителів", - каже лікар Олександр Лазаренко, який до окупації Маріуполя очолював Поліклініку №3.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі знову проблеми з питною водою. Люди змушені стояти в чергах по 4-5 годин.

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