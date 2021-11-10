Вже є затримані біженці: Єнін заявив про спроби влаштувати міграційну кризу і в Україні

Вже є затримані біженці: Єнін заявив про спроби влаштувати міграційну кризу і в Україні

На ділянці білоруського-українського кордону нещодавно затримали двох незаконних мігрантів з Куби.

Ситуація на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, де зафіксовано численний потік мігрантів, має ознаки подальшої ескалації. Уже зараз спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

Про це сказав перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна.

"Сусідні держави вдаються до гібридних технологій "збільшення потоків біженців", насамперед у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу", - заявив Єнін.

За його словами, протягом останніх двох тижнів на ділянці білорусько-українського кордону затримано двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили до України з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.

"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації навколо цієї проблематики, у тому числі й серед осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", – зазначив Єнін.

Нагадаємо, у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю.

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