Вже за кілька місяців: Україна може відкрити один з аеропортів

До кінця січня 2025 року в Україні може відновитися авіасполучення через один із двох найбільших аеропортів країни - "Львів" або "Бориспіль".

Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" - відновляться до кінця січня 2025 року.

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві 7 листопада.

"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року - ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України - ред.)", - сказав Еллісон.

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що Україна представила дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. Презентація плану відбулась під час заходу у Варшаві.

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