"Вже зарекомендував себе, як "к*нчена мразота": загиблому в Україні російському генералу Кутузову знайшли заміну

В РФ вже знайшли заміну днями загиблому на Донбасі генералу російської армії Роману Кутузову.
Новим командиром 1-го армійського корпусу ДНР призначено полковника Олега Миколайовича Сенькова.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, до призначення Сеньков командував 42-ю мотострілецькою дивізією (в/ч 27777, Ханкала, Чеченська республіка), а раніше 7-ю військовою базою (В/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія).
"За свою службу Сеньков зарекомендував себе як кар'єрист, який готовий на все, аби отримати бажану посаду та звання. Для Сенькова призначення посаду командира 1 АК – це дуже бажана генеральська зірка і можливість призначення однією з керівних посад у Південному округу. Тому у способах та методах досягнення задуманого Олег Миколайович себе обмежувати точно не буде", - пише Цимбалюк.
Він додає, що намісника Кутузова вже після першої наради встигли зненавидіти його підлеглі.
"За словами офіцерів 1-го армійського корпусу, не встигнувши вступити на посаду Сеньков вже зарекомендував себе як "к*нчена мразота". На першій нараді з командирами підлеглих військових частин він не соромився у висловлюваннях і заявив, що "всі завдання необхідно виконати будь-що", незважаючи на втрати в особовому складі - військовослужбовців 1 і 100 бригад і 11 полку ДНР. Завдяки своїм висловлюванням більшість підлеглих командирів вже хочуть Сенькова смерті, і готові зробити все для того, щоб він скоріше приєднався до Кутузова", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, що військовослужбовців РФ, у яких закінчився контракт, тримають в Україні, щоб ті не звільнилися зі служби в Росії.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
Читайте також:
- Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"
- В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк
- Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій
- Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення
- "Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні