"Вже зарекомендував себе, як "к*нчена мразота": загиблому в Україні російському генералу Кутузову знайшли заміну

"Вже зарекомендував себе, як "к*нчена мразота": загиблому в Україні російському генералу Кутузову знайшли заміну

В РФ вже знайшли заміну днями загиблому на Донбасі генералу російської армії Роману Кутузову.

Новим командиром 1-го армійського корпусу ДНР призначено полковника Олега Миколайовича Сенькова.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, до призначення Сеньков командував 42-ю мотострілецькою дивізією (в/ч 27777, Ханкала, Чеченська республіка), а раніше 7-ю військовою базою (В/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія).

"За свою службу Сеньков зарекомендував себе як кар'єрист, який готовий на все, аби отримати бажану посаду та звання. Для Сенькова призначення посаду командира 1 АК – це дуже бажана генеральська зірка і можливість призначення однією з керівних посад у Південному округу. Тому у способах та методах досягнення задуманого Олег Миколайович себе обмежувати точно не буде", - пише Цимбалюк.

Він додає, що намісника Кутузова вже після першої наради встигли зненавидіти його підлеглі.

"За словами офіцерів 1-го армійського корпусу, не встигнувши вступити на посаду Сеньков вже зарекомендував себе як "к*нчена мразота". На першій нараді з командирами підлеглих військових частин він не соромився у висловлюваннях і заявив, що "всі завдання необхідно виконати будь-що", незважаючи на втрати в особовому складі - військовослужбовців 1 і 100 бригад і 11 полку ДНР. Завдяки своїм висловлюванням більшість підлеглих командирів вже хочуть Сенькова смерті, і готові зробити все для того, щоб він скоріше приєднався до Кутузова", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що військовослужбовців РФ, у яких закінчився контракт, тримають в Україні, щоб ті не звільнилися зі служби в Росії.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

Читайте також: