Вже зовсім скоро морози накриють Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди

До України повертається похолодання після досить теплої погоди.

В Україні від 15 лютого варто очікувати різкої зміни погоди після потепління.

Про це виданню "Телеграф" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його даними, виникне великий блокуючий антициклон із центром над Середньою Волгою і максимальним тиском близько 790 – 794 мм рт.ст. Поступово його вплив пошириться і на нашу країну, яка опиниться на його західній та південно-західній периферії.

"Оскільки антициклон сформується над холодною підстилаючою поверхнею, то в його межах циркулюватиме морозне повітря і завдяки стійким східним вітрам, пориви якого в Приазов’ї, на Донбасі та в Криму досягатимуть 15 – 17 м/с, цей холод досить швидко досягне території нашої країни", - зазначив він.

Похолодання розпочнеться з північних та східних областей, а найменше торкнеться західної частини та Одеської області. Проте температура повітря вже 16 -18 лютого знизиться на Слобожанщині до -8…-13 °С вночі та до -3…-8 °С у денний час.

Поступово до 20 лютого морози охоплять всю територію України, а середньодобові значення температури виявляться нижчими за кліматичну норму на 3 – 6 °С.

На акваторії Азовського моря за рахунок сильних східних вітрів у період від 16 до 18 лютого спостерігатиметься шторм.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомив, коли до України прийде весняне тепло. Зазначається, що варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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