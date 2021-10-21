Вживані запчастини - замість нових: ділки наживалися на ремонті військової техніки

“Відремонтовану” таким чином техніку відправляли до зони проведення ООС.

У Дніпропетровській області ділки наживалися на ремонті військової техніки. Вигравши тендер Міноборони на 58 млн грн, зловмисники замість нових запчастин встановлювали вживані деталі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, організаторами цієї схеми були місцеві підприємці, які домовилися зі службовцями одного з військових представництв області, які допустили їх до участі в тендері, хоча у ділків не було ні дозволів, ні приміщення, ні матеріально-технічної бази для проведення ремонтних робіт.

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У вересні цього року було проведено тендер на 58 млн грн, і вже за місяць підприємці освоїли третину цієї суми, уклавши фіктивні угоди з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності на нібито поставку нових запчастин.

Насправді ж зловмисники в орендованому приміщенні розбирали вживану техніку на деталі, реставрували їх та під виглядом нових встановлювали на бойову техніку. “Відремонтовану” таким чином техніку відправляли до зони проведення ООС.

Наразі проводяться експертизи, за результатом яких зловмисникам буде оголошено про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Києві розікрали кошти, виділені на капітальний ремонт доріг у Солом'янському районі столиці. Зловмисники привласнили майже 1,3 млн гривень.

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