Вживання солодкої газованої води може стати причиною раку у жінок: результати досліджень

Жінки, які часто вживають газовані напої з високим вмістом цукру, мають підвищений ризик захворіти на рак печінки. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Такий висновок оприлюднили вчені з Гарвардської школи охорони здоров'я.

Безалкогольні солодкі газовані напої можуть збільшувати ймовірність розвинку раку печінки у жінок. Ці результати були отримані після проведеного дослідження, в якому взяли участь 90 тисяч представниць цієї статі посткліматичного віку. Було виявлено - якщо хтось із них щодня пив хоча б одну склянку газованої води з великою кількістю цукру, ризик захворіти на рак печінки збільшувався на 78% порівняно з тими жінками, які взагалі не пив подібні напої або вживав їх не більше трьох разів на місяць.

Вчені стверджують, якщо відмовитися від вживання солодких безалкогольних напоїв, це може стати чудовою і ефективною профілактикою раку печінки. Наразі будуть проводитися масштабніші спостереження і, якщо вони показуть такі ж результати, людство зможе отримати потужний інструмент для профілактики онкологічних захворювань.

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На жаль, наприклад у США, кількість вживання солодких напоїв залишається на високому рівні, хоч і щороку знижується. Спостереження показали, що близько 65% дорослих американців щодня вживали солодку газовану воду в період між 2017 та 2018 роком.

Автори дослідження підкреслюють, що вони не змогли довести здатності газованих безалкогольних напоїв викликати рак печінки, одна є певний зв'язок між цими факторами.