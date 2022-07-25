Вжух - і два місяці літа все: якою в Україні буде погода в останній тиждень липня

Останній тиждень місяця, 25-31 липня, в Україні буде переважно з комфортною температурою та у деяких регіонах з короткочасними дощами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 25 липня в країні, крім західних та більшості північних областей, очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 22-27°, на півдні Одещини до 36°. 26 липня у південно-східній частині та на Харківщині, 27 липня у західних областях ітимуь короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°, у західних областях місцями 10-12°, вдень 26 липня 23-28°, на Прикарпатті та Одещині, 27 липня в Україні 27-33° (26 липня на Закарпатті до 36°).

28-29 липня на Лівобережжі, 31 липня у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 25-31°, у південній частині 28 липня до 36°, 30-31 липня у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°.

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У Києві 25 липня можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 24-26°. 26-27 липня у столиці буде сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 26 липня 26-28°, 27 липня близько 30°. 28-31 липня у Києві опади також не передбачаються. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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