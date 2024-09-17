Взимку аварійні відключення можуть тривати 2-3 дні: експерт ошелешив прогнозом

Геннадій Рябцев зазначив, що такі тривалі відключення можуть бути через можливі нові атаки росіян на українську енергосистему.

Взимку, коли температура буде нижчою за 0°C, очікуються 3-4 черги відключень електроенергії.

Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "КИЇВ24".

Експерт також зазначив, що через можливі нові атаки росіян на українську енергосистему аварійні відключення можуть тривати 2-3 дні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі. У Росії є терористичні плани, але й українські енергетики готуються до атак.

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!