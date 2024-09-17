Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Взимку аварійні відключення можуть тривати 2-3 дні: експерт ошелешив прогнозом

Взимку аварійні відключення можуть тривати 2-3 дні: експерт ошелешив прогнозом

Чи сидітимуть українці взимку без світла / Фото: ТСН.ua

Геннадій Рябцев зазначив, що такі тривалі відключення можуть бути через можливі нові атаки росіян на українську енергосистему.

Взимку, коли температура буде нижчою за 0°C, очікуються 3-4 черги відключень електроенергії.

Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "КИЇВ24".

Експерт також зазначив, що через можливі нові атаки росіян на українську енергосистему аварійні відключення можуть тривати 2-3 дні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі. У Росії є терористичні плани, але й українські енергетики готуються до атак.

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Будуть вимикати? Нові удари по енергетиці! Чи будуть вимиати світло через обстріли? Деталі тут!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація