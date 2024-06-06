Взимку буде складна ситуація: міністр розповів про втрати енергетики

Зараз російські атаки зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога – повний блекаут.

Внаслідок російських атак ситуація в енергосистемі України зараз значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Держава готується до складної ситуації взимку.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на засіданні Ради Керуючих МАГАТЕ, інформує пресслужба Міненерго.

Як повідомив Галущенко, після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передавання.

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"Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", – попередив міністр.

За його словами, атомна генерація залишається базовою для України. Однак російські удари на підстанції становлять загрозу і для АЕС, а відповідно і для ядерної та радіаційної безпеки.

"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога – повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання – захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій", – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, за повідомленням "Укренерго", найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зрости.

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