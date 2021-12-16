Взірцеве покриття і посилена основа: у Тальному після "Великого будівництва" відкрили обхідну

Взірцеве покриття і посилена основа: у Тальному після "Великого будівництва" відкрили обхідну

У Тальному на Черкащині відкрили для руху оновлену обхідну дорогу.

Вона важлива не тільки для міста, а й всього регіону, оскільки є частиною траси Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, що поєднує лівобережну і правобережну частини Черкаської області.

Про завершення ремонту повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

"Протяжність відремонтованого обходу – 10 кілометрів. Ділянка починається у селі Соколівочка і сягає колишнього аеродрому поблизу міста Тальне. Зараз це взірцева дорога з новим дорожнім покриттям з попередньо укріпленою основою, розміткою, бар'єрним огородженням та освітленням", - інформує агентство.

Також відремонтували шляхопровід на 175-му км траси та міст через Гірський Тікич на 176-му км. Роботи виконувались за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Н-16 – одна з тих доріг, яку системно відновлюємо за маршрутним принципом. Підсумовуючи ремонтні роботи на цій дорозі впродовж двох років, маємо 127,7 км. Автошлях Н-16 відремонтували майже на всій протяжності. Тендер на ремонт останніх 9 км вже проведено та визначено переможця. Наступного будівельного сезону роботи на цій дорозі будуть завершені", – каже заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Всього за президентською програмою на Черкащині за 2 роки оновили 394,2 км доріг державного значення. А в масштабах країни в рамках "Великого будівництва" також системно відновлюють обхідні. Це звільняє міста від транзитного транспорту, покращує логістику та екологію.

Так, до кінця цього року введуть в експлуатацію Південний обхід Дніпра протяжністю 7,1 км. У Харкові завершили ремонт північної частини кільцевої дороги, оновлені 57 км є частиною траси М-03. Також наступного року фінішує будівництво 8 км Північного обходу Рівного.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за 2 роки відремонтують 85 км траси Київ – Одеса.