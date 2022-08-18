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Взвод окупантів атакував спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку

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Взвод окупантів атакував спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Російські окупанти намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку.

Українські захисники змогли відбити ворожу атаку.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове. ЗСУ стримали ворожі атаки.

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