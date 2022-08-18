Взвод окупантів атакував спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку

Російські окупанти намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку.
Українські захисники змогли відбити ворожу атаку.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
"Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався", - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, що російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове. ЗСУ стримали ворожі атаки.
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