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"Взвод поповнився зайченям": боєць врятував тваринку від вогню і нагодував — відео розчулило Мережу

"Взвод поповнився зайченям": боєць врятував тваринку від вогню і нагодував — відео розчулило Мережу

Боєць врятував зайця з поля бою і нагодував / Фото: Pexels

Користувачі додали сотні щемливих коментарів до відео із зайченям.

Український боєць Олександр Цебрій опублікував зворушливе відео, де годує врятоване зайченя зі шприца. Допис швидко завірусився.

На своїй сторінці в Facebook військовий показав процес і розповів, як саме до нього потрапила тваринка.

"Біозброя набирає обертів. Працюємо без зупину. Наш кулеметний взвод поповнився... зайчам", — підписав відео боєць ЗСУ.

За словами воїна, зайченя він врятував на полі бою, під час того, як російські окупанти вчергове скинули боєприпаси з горючою сумішшю. Це спричиняє пожежі, поля займаються, а тварини зазвичай гинуть. Але цьому зайчику пощастило — його врятували. Тепер військові виходжують малюка — годують молоком зі шприца.

Користувачі додали сотні щемливих і зворушливих коментарів до відео із зайченям.

  • "Ця жорстка війна не зробила вас бездушними, байдужими чи черствими....Ви були і залишаєтесь Людьми! Нехай вас береже любов! Цінуєм! Чекаєм! Вірим у вас!"
  • "Боже, скільки людяності! Нехай Господь охороняє Вас, наші Герої"
  • "Навіть тваринка знає, де живе доброта: в 58 !!!!"
  • "Хлопці, ви найкращі! Божого вам благословення і Божої опіки та мирного неба над нашою Україною!"

Тим часом в Одеській області, поблизу Молдови службовий собака затримав чоловіків, які намагалися незаконно потрапити за кордон.

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