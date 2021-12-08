Взяла гроші на лікування матері: у Харківській області співробітниця "Укрпошти" поцупила пів мільйона гривень

Жінка розкаялася у скоєному.

У Харківській області Лозівський міськрайонний суд виніс вирок працівниці "Укрпошти", яка присвоїла понад пів мільйона гривень.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

У Харківській області суд виніс вирок жінці, яка працюючи на "Укрпошті" привласнила чималу суму грошей.

За даними слідства, жінка протягом п'яти років очолювала головну касу у Центрі поштового зв'язку у місті Лозова. У квітні цього року вона видала листоноші 8 страхових мішків з грошима. Той забрав усі, але один тимчасово залишив за дверима приміщення каси.

Керівниця вирішила забрати страховий мішок собі. У ньому були 524 тисячі 400 грн., які призначалися для виплат пенсій, переказів та грошової допомоги ВПЗ Слобідське.

У вчиненому обвинувачена розкаялася. Крім того вона зазначила, що у зв`язку з лікуванням матері в неї був великий борг і кошти, які вона взяла, частково були потрачені на погашення боргу.

Суд визнав жінку винною у крадіжці і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком в 3 роки. Також жінка має повернути "Укрпошті" вкрадені пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що в Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу.

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