Взяла кредит, щоб допомогти хлопцеві: на Дніпропетровщині спливли моторошні подробиці зникнення дівчини, яку знайшли непритомною

20-річну Вероніку знайшли далекобійники на узбіччі дороги.

Дівчина хотіла вчинити самогубство, її непритомну знайшли далекобійники. На Дніпропетровщині спливли моторошні подробиці зникнення 20-річній місцевій мешканки.

Відповідна інформація з'явилася у соціальних мережах.

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Попередньо на крайні заходи Вероніка могла піти через стосунки з коханим, заради якого взяла кредит, щоб йому допомогти. Однак згодом пара розлучилася, але кредитний борг залишився і погашати його треба було дівчині.

“Через це дівчина напилася пігулок. А коли їй стало погано, швидше за все, скотилася з дороги і опинилася в кюветі. Нині дівчина перебуває у лікарні. Її життю нічого не загрожує. Мама дівчини вдячна всім, хто займався пошуками та врятував її доньку. Вона закликає молодь частіше ділитися своїми проблемами з рідними”, — підкреслили користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що у Кривому Розі нетверезий чоловік бігав вулицею з рушницею і намагався розстріляти сусідів.

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