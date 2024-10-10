"Взяла потримати" понад 1,5 млн доларів: суд арештував депутатку з Хмельницька

На суді захист стверджував, що знайдені кошти належать свідкові, який виїхав за кордон.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міської ради за підозрою у незаконному збагаченні. Світлана Баранська проведе у СІЗО наступні два місяці, але має право вийти з під варти під заставу у розмірі 49 млн гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Жінку підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Частину грошей вона зберігала готівкою, а інші витратила на придбання об'єктів нерухомості.

Як повідомило "Суспільне Хмельницький", прокурори вимагали призначити вдвічі більшу заставу. Водночас адвокати наполягали, що обвинувачення не надало доказів, що гроші, знайдені у банківських комірках та у робочому кабінеті Баранської, належать підозрюваній.

"У нас вже є свідок, який підтвердить, що гроші які були в скриньках, дали Баранській потримати в орендованій банківській скриньці, поки той свідок виїжджав за кордон", – заявив адвокат фігурантки.

Наразі не повідомляється, чи буде Світлана Баранська вносити заставу.

Нагадаємо, працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад 1,5 мільйона доларів готівкою та нерухомість , які вона не задекларувала. Якщо факт незаконного збагачення буде доведено в суді, жінка проведе за ґратами до 10 років.

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