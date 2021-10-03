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Взяли на таран авто ДПСУ: на Буковині прикордонники зі стріляниною переслідували контрабандистів

Взяли на таран авто ДПСУ: на Буковині прикордонники зі стріляниною переслідували контрабандистів

Державна прикордонна служба України

Внаслідок аварії один прикордонник отримав травму. Зловмисників так не наздогнали.

У Чернівецькій області контрабандистів затримували зі стріляниною. До операції залучили військових Нацгвардії, проте зловмисникам вдалося втекти.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону неподалік кордону з Румунією виявили позашляховик Mitsubishi Pajero. Група зловмисників якраз вивантажувала пакунки з машини.

Помітивши правоохоронців, невідомі покинули пакунки з контрабандними сигаретами та почали тікати.

© Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України

"Правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Внаслідок аварії один прикордонник отримав травму.

До переслідування та затримання порушників долучили нацгвардійців та прикордонників оперативно-розшукового підрозділу. Для зупинки позашляховика правоохоронці використали зброю. Автівка зупинилася, проте контрабандисти втекли. Їх розшукують правоохоронці.

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Нагадаємо, що контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет.

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