Взяли на таран авто ДПСУ: на Буковині прикордонники зі стріляниною переслідували контрабандистів

Внаслідок аварії один прикордонник отримав травму. Зловмисників так не наздогнали.
У Чернівецькій області контрабандистів затримували зі стріляниною. До операції залучили військових Нацгвардії, проте зловмисникам вдалося втекти.
Про це інформує Державна прикордонна служба.
Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону неподалік кордону з Румунією виявили позашляховик Mitsubishi Pajero. Група зловмисників якраз вивантажувала пакунки з машини.
Помітивши правоохоронців, невідомі покинули пакунки з контрабандними сигаретами та почали тікати.
"Правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону", — йдеться в повідомленні ДПСУ.
Внаслідок аварії один прикордонник отримав травму.
До переслідування та затримання порушників долучили нацгвардійців та прикордонників оперативно-розшукового підрозділу. Для зупинки позашляховика правоохоронці використали зброю. Автівка зупинилася, проте контрабандисти втекли. Їх розшукують правоохоронці.
Нагадаємо, що контрабандисти намагались переправити квадрокоптером через кордон до Румунії 500 пачок сигарет.