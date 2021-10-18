Взяли під варту бойовика "ЛНР", якого окупанти на Донбасі вимагають їм повернути

Взяли під варту бойовика "ЛНР", якого окупанти на Донбасі вимагають їм повернути

Окупанти, які вимагають повернути їм бойовика "ЛНР", фактично тримають в заручниках членів СММ ОБСЄ.

Взяли під варту бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який був затриманий українською контррозвідкою на Донбасі 13 жовтня. Викрили його на лінії розмежування поблизу міста Золоте на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Також читайте У Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ: яка їхня вимога

Що встановило слідство

У 2017 році мешканець окупованого міста Алчевськ вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Він служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Завданням підрозділу було знищення підрозділів й військової техніки Збройних Сил України, а також отримання військової переваги над супротивником. Учасник НЗФ брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам АТО/ООС. Відповідно до поставлених завдань здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння. З липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

Відомо, затримали учасника НЗФ 13 жовтня 2021 року на лінії розмежування поблизу міста Золоте на Луганщині. Він був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Наразі Сєвєродонецький міський суд Луганської області застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - підкреслили у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання