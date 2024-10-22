"Взяли пляшку вина і сигару": Кулеба розповів, як дізнався про своє звільнення

Для Кулеби новина про звільнення не стала несподіванкою.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився, як відреагував на новину про своє звільнення та прокоментував причину такого рішення.

Про це він розповів на ютуб-каналі журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Кулеби, "все було доволі буденно".

"Ми пішли зі Світланою (дружина Кулеби) у спортзал ввечері і щойно я почав переодягатися, до мене пролунав дзвінок від прем'єр-міністра. Він попросив мене під'їхати, я все зрозумів, сказав Світлані - це воно, займайся, я скоро повернуся", - каже ексочільник МЗС.

Після чого він поїхав до прем'єра, а потім до президента.

"І після вже була Світлана. Ми взяли пляшку ігристого вина, сигару, аркуш паперу, ручки - пішли на балкон. Ми закурили, я випив і написав заяву на звільнення. Так власне це все і закінчилося", - зазначив Кулеба.

Він каже, що для нього це було звичайним моментом.

"Все має свій початок і все має свій кінець. Я був міністром чотири з половиною роки. Гріх скаржитися. А по-друге, я з першого дня роботи міністром чітко для себе сформулював правило, що посада мінстар закордонних справ - це квота президента України. Я просто знаю, що влада не вічна і я виріс у певній системі цінностей, і я розумію, що безкінечне сидіння при владі шкодить і тобі і країні, якій ти служиш", - додав колишній очільник МЗС.

Також Кулеба висловився про причини свого звільнення з посади.

"Я можу сказати тільки те, що жодних претензій до моєї роботи у процесі мого звільнення не було озвучено. Те, що це не питання якихось проблем в зовнішній полвітиці, я думаю. це очевидно, зокрема, для людей,які стежать за цією темою", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада погодила звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України.

Того ж дня, депутати Верховної Ради проголосували за обрання нового очільника МЗС.

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