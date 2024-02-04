“Взяти Куп’янськ до березня”: у Харківській ОВА прокоментували “сенсацію” Forbes

Російські окупанти ніколи не полишали намірів відвоювати втрачені під час контрнаступу ЗСУ території на Харківщині.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав, що наступ росіян на Куп’янському напрямку триває вже майже два роки, але ЗСУ не збираються відступати із відвойованої території.

Таким чином він відреагував на “сенсаційну” публікацію у Forbes про наміри російських окупантів захопити місто Куп’янськ та частину Харківської області до річки Оскіл до березня 2024 року.

“Армія РФ наступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року. І з часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї”, - зауважив Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА також наголосив, що вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, а росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.

“Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!” - запевнив він.

Нагадаємо, раніше видання Forbes повідомило, що російська армія сконцентрувала близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів, щоб зробити "подарунок Путіну" і захопити місто Куп'янськ до березня 2024 року.

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