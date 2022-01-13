Взяв $17 тис за "вирішення питання": екснардепа партії "Блок Петра Порошенка" викрили на шахрайстві

Взяв $17 тис за "вирішення питання": екснардепа партії "Блок Петра Порошенка" викрили на шахрайстві

Екснардеп запевняв, що за 17 тис. доларів "вирішить питання" у Міндовкілля.

Правоохоронці викрили на шахрайстві екснардепа партії "Блок Петра Порошенка", який обманом заволодів $17 тис.

Про це інформують Офіс генпрокурора та ДБР.

Наразі чоловік працює на посаді позаштатного радника голови Держекоінспекції. Він запевняв, що за 17 тис. доларів "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля.

Під час першої контрольованої передачі колишній нардеп отримав від потерпілого $2 тис. Затримали його під час передачі другої частини коштів — $15 тис.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу.

У ЗМІ пишуть, що йдеться про екснардепа від БПП Андрія Немировського.

Раніше у ДБР повідомили, коли Петру Порошенкові обиратимуть запобіжний захід.

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