Взяв на руки та роздягнув: у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала

Після інциденту хлопець втік.
Ленінський районний суд Полтави виніс вирок 20-річному жителю Машівського району, який у травні цього року зґвалтував рідну сестру.
Про це стало відомо з єдиного реєстру судових рішень.
Як встановило слідство, того дня 14-річна дівчина вчила уроки за столом, коли її брат силою роздягнув, поклав на диван та зґвалтував.
Сам обвинувачений в судовому засіданні свою провину визнав повністю.
Він розповів, що того дня повернувся додому напідпитку. В будинку була лише його сестра, яка сиділа за ноутбуком. Він взяв її на руки, роздягнув, скинувши з неї штани, шорти та нижню білизну та поклав на диван, після чого вступив з нею в статевий зв`язок поза її волею. Повідомив, що сестра просила її відпустити.
Після зґвалтування дівчинка втекла, а він переховувався на городі, бо його не пускали до хати. Слідство також встановило, що мати дівчинки не одразу звернулася до поліції, оскільки боялася за сина. В суді вона відмовилася свідчити.
Суд, заслухавши всі покази, прийняв рішення про визнання підсудного винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді позбавленні волі терміном на 7 років.
Нагадаємо, в Одесі чоловіка засуджено до 5 років в'язниці за розбещення 6-річної дівчинки.
Як відомо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти дітей.
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