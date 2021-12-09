Взяв на руки та роздягнув: у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала

Взяв на руки та роздягнув: у Полтавській області брат зґвалтував молодшу сестру, а мати замовчувала

Після інциденту хлопець втік.

Ленінський районний суд Полтави виніс вирок 20-річному жителю Машівського району, який у травні цього року зґвалтував рідну сестру.

Про це стало відомо з єдиного реєстру судових рішень.

Як встановило слідство, того дня 14-річна дівчина вчила уроки за столом, коли її брат силою роздягнув, поклав на диван та зґвалтував.

Сам обвинувачений в судовому засіданні свою провину визнав повністю.

Він розповів, що того дня повернувся додому напідпитку. В будинку була лише його сестра, яка сиділа за ноутбуком. Він взяв її на руки, роздягнув, скинувши з неї штани, шорти та нижню білизну та поклав на диван, після чого вступив з нею в статевий зв`язок поза її волею. Повідомив, що сестра просила її відпустити.

Після зґвалтування дівчинка втекла, а він переховувався на городі, бо його не пускали до хати. Слідство також встановило, що мати дівчинки не одразу звернулася до поліції, оскільки боялася за сина. В суді вона відмовилася свідчити.

Суд, заслухавши всі покази, прийняв рішення про визнання підсудного винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді позбавленні волі терміном на 7 років.

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Нагадаємо, в Одесі чоловіка засуджено до 5 років в'язниці за розбещення 6-річної дівчинки.

Як відомо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти дітей.

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