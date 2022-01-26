Взяв термос, теплі речі та пішов до лісу: на Буковині вже тиждень шукають 22-річного хлопця

Хлопця шукають рятувальники, поліція та місцеві жителі.
У селі Рукшин Чернівецької області вже тиждень шукають 22-річного хлопця, який залишив записку та зник.
Про це повідомляє "Суспільне".
22-річний Ігор Паращак взяв із собою теплі речі, термос та зник. У будинку, де він мешкав із дівчиною, хлопець залишив лише записку.
Правоохоронці та рятувальники прочісують місцеві ліси, оскільки 19 січня хлопця востаннє бачили саме біля "будинку лісника".
Також хлопця розшукують і місцеві жителі. Вони у лісах обстежують місця, де можна переночувати чи пробути певний час.
Поліція та рятувальники зазначають, що пошуки триватимуть доти, поки хлопця не знайдуть.
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