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Взяв термос, теплі речі та пішов до лісу: на Буковині вже тиждень шукають 22-річного хлопця

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Взяв термос, теплі речі та пішов до лісу: на Буковині вже тиждень шукають 22-річного хлопця

Суспільне

Хлопця шукають рятувальники, поліція та місцеві жителі.

У селі Рукшин Чернівецької області вже тиждень шукають 22-річного хлопця, який залишив записку та зник. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

22-річний Ігор Паращак взяв із собою теплі речі, термос та зник. У будинку, де він мешкав із дівчиною, хлопець залишив лише записку. 

Правоохоронці та рятувальники прочісують місцеві ліси, оскільки 19 січня хлопця востаннє бачили саме біля "будинку лісника". 

© Суспільне
Суспільне

Також хлопця розшукують і місцеві жителі. Вони у лісах обстежують місця, де можна переночувати чи пробути певний час.

Поліція та рятувальники зазначають, що пошуки триватимуть доти, поки хлопця не знайдуть. 

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