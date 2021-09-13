Взявся підвезти матір із трьома дітьми: у Сумській області водій легковика влетів у вантажівку

Взявся підвезти матір із трьома дітьми: у Сумській області водій легковика влетів у вантажівку

Зараз діти у лікарні, а за життя найменшого борються лікарі.

У Сумській області водій "Жигулів" потрапив у жахливу автотрощу. В результаті постраждали троє дітей, яких він підвозив.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У Сумській області водій легковика, який узявся підвезти маму з трьома дітьми, потрапив у ДТП. У темряві він виїхав на зустрічну смугу, не увімкнувши фари, і одразу ж потрапив під удар багатотонної вантажівки.

У лікарню потрапив сам, а також довелося ушпиталити трьох його маленьких пасажирів і їхню матір.

За попередніми даними поліції, чоловік підвозив жінку з дітьми до магазину, а до того всі вони відпочивали в одній компанії.

За словами медиків, найважчий стан - у найменшого потерпілого, 3-річного хлопчика, він в реанімації.

Винуватець аварії - водій легковика, відбувся незначними травмами. Чи був він тверезий, коли сідав за кермо, нині з’ясовують правоохоронці.

Новини України: трьох дітей ледь не відправив на той світ водій "Жигулі" у Сумській області

Нагадаємо, що у Дніпрі "Мерседес" зніс натовп людей. Внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, двоє з них - діти. Всі вони наразі у лікарні.

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