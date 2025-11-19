ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Взимку на українців чекають довші відключення світла - деталі

В Україні графіки відключень можуть діяти всю зиму, а під час сильних морозів тривалість вимкнень збільшиться.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

В Україні можуть діяти графіки відключень електроенергії протягом усієї зими. Голова «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що під час сильних морозів тривалість перерв у постачанні може збільшуватися.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

«Готуватись треба завжди до гіршого сценарію», — сказав він.

Зайченко зазначив, що ситуація взимку може не лише погіршуватися, а й покращуватися. За його словами, теоретично графіки відключень можуть діяти всю зиму, адже війна триває, але енергетики роблять усе можливе, щоб скоротити або повністю скасувати вимкнення. Якщо раніше обмеження стосувалися переважно промислових підприємств, то зараз у багатьох регіонах населення живе за трьома-чотирма чергами погодинних відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через удар Росії по енергетиці Львівщини 19 листопада обмеження будуть триваліші.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie