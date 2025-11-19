Взимку на українців чекають довші відключення світла - деталі

Відключення світла / © Associated Press

В Україні можуть діяти графіки відключень електроенергії протягом усієї зими. Голова «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що під час сильних морозів тривалість перерв у постачанні може збільшуватися.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

«Готуватись треба завжди до гіршого сценарію», — сказав він.

Зайченко зазначив, що ситуація взимку може не лише погіршуватися, а й покращуватися. За його словами, теоретично графіки відключень можуть діяти всю зиму, адже війна триває, але енергетики роблять усе можливе, щоб скоротити або повністю скасувати вимкнення. Якщо раніше обмеження стосувалися переважно промислових підприємств, то зараз у багатьох регіонах населення живе за трьома-чотирма чергами погодинних відключень.

