Взимку з теплом: Україна накопичила найбільші запаси газу за останні шість років

Україна накопичила рекордні запаси природного газу / © Взгляд

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Напередодні холодів Україна накопичила в підземних газосховищах 16 млрд кубометрів природного газу. Це найвищий показник від 2020 року, хоча російські війська протягом 2026-го значно посилили удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас країна почала обмежено продавати за кордон газ приватного видобутку, чого не відбувалося від початку повномасштабної війни.

Про це пише WP Wiadomości.

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Скільки газу накопичила Україна перед зимою

За даними «Нафтогазу», нинішні запаси становлять 16 млрд кубометрів. Для порівняння: попередній опалювальний сезон Україна починала з менш ніж 14 млрд кубометрів. Урядовий орієнтир, необхідний для проходження зими, становить щонайменше 13,2 млрд кубометрів.

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Українські підземні сховища можуть вмістити близько 30 млрд кубометрів газу. Це найбільша система такого типу в Європі, яка дає змогу накопичувати значні обсяги пального перед періодом підвищеного споживання.

Однак великий запас газу сам по собі не гарантує безперебійного тепла та електроенергії. Для цього також потрібні справні газовидобувні підприємства, трубопроводи, електростанції та мережі, якими енергоресурси доходять до споживачів.

Як вдалося накопичити рекордні запаси газу

Однією з причин стало скорочення споживання. Через російські удари по промислових підприємствах частина енергоємних заводів, зокрема металургійних, зупинила роботу. За оцінкою виконувача обов’язків керівника «Нафтогазу» Сергія Федоренка, 2026 року споживання газу може скоротитися приблизно до 20 млрд кубометрів проти 21 млрд кубометрів у 2025-му.

Важливу роль зіграли й закупівлі за кордоном. Після сильних морозів на початку року та російських ударів по газосховищах «Нафтогаз» імпортував рекордні 7,8 млрд кубометрів газу протягом 2025 року та першого кварталу 2026-го. Цього сезону компанія почала закупівлі раніше, ніж зазвичай, і вже законтрактувала понад 1 млрд кубометрів. Приблизно чверть цього обсягу становить скраплений природний газ — LNG.

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Постачання за укладеними контрактами передбачені на період від грудня до березня. Водночас у компанії наголошують, що під час війни ситуація може змінюватися, адже російські атаки продовжують загрожувати видобутку та іншим об’єктам газової інфраструктури.

Чому Україна знову продає газ за кордон

Рекордні запаси дали змогу приватним українським компаніям повернутися до експортних продажів. 15 жовтня на Українській енергетичній біржі відбувся перший від 2022 року аукціон із продажу газу для експорту.

На торгах продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу. Загальна вартість контрактів становила приблизно 9,36 млн євро, а ціна продажу — 69–69,03 євро за мегават-годину. Це приблизно на 21% нижче від початкових цінових пропозицій, однак приблизно на 89% вище за ціни на внутрішньому ринку.

Важливо, що йдеться про газ приватного видобутку, а не про продаж державного резерву, який готують до опалювального сезону. Контрольований експорт частини видобутого газу має допомогти компаніям отримувати валютну виручку та підтримувати подальший видобуток в Україні.

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Чому рекордні запаси не гарантують легкої зими

Попри успішне накопичення газу, енергетична система залишається вразливою до російських ударів. За словами Федоренка, від початку 2026 року Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» понад 400 разів — це більш ніж удвічі перевищує кількість таких ударів за весь 2025 рік. Під обстрілами опинялися підприємства з видобутку та перероблення газу, транспортна інфраструктура й теплові електростанції у прифронтових регіонах.

Окрема проблема — пошкодження електроенергетичної системи. Навіть коли газу достатньо, руйнування електростанцій і мереж може ускладнювати забезпечення міст теплом, водою та електрикою. Тому підготовка до зими залежить не лише від обсягів пального у сховищах, а й від того, наскільки вдасться захистити та відновити енергетичну інфраструктуру.

Найскладнішою ситуація може бути в Києві, де існує значний дефіцит власної генерації електроенергії. Енергетики продовжують ремонти й посилюють захист об’єктів, але гарантувати, що російські удари не спричинять нових перебоїв, наразі неможливо.

Російські атаки на газову інфраструктуру — останні новини

Нагадаємо, 12 жовтня російські війська атакували газовидобувний об’єкт «Нафтогазу» на Харківщині. Удар стався попри оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я. Цей випадок став черговим свідченням того, що російські удари по газовидобувній інфраструктурі продовжують створювати ризики для підготовки до зими.

А через три дні, у ніч проти 15 жовтня, російські війська знову вдарили по газовидобувній інфраструктурі — цього разу на Полтавщині. Безпілотник пошкодив технологічне обладнання, на об’єкті спалахнула пожежа, а його роботу тимчасово зупинили. Працівники в момент атаки перебували в укритті й не постраждали.

Водночас Україна почала відкривати можливості для контрольованого продажу частини газу приватного видобутку за кордон, щоб підтримати українську економіку. Такий підхід має допомогти підприємствам отримувати додаткові доходи, сплачувати податки та вкладати кошти у збільшення видобутку.

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