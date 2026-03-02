"Welcome до України": Зеленський зробив заяву про нафтопровід "Дружба" та зустріч із Фіцо

Зеленський про переговори з Фіцо / © скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо нафтопроводу «Дружба» та повідомив про пропозицію прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до Києва.

Про це Зеленський сказав журналістам в столиці 2 березня, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Можна побачити технічні резервуари. Один великий резервуар розірваний. Куль не побачиш… Можливо, Орбан — маг, що він під землею зміг побачити стан нафтопроводу через супутники. Я здивований, але все буває», — зазначив Зеленський.

Він додав, що під час робіт з відновлення нафтопроводу люди зазнали поранень.

«Коли наші люди відновлювали, була ще одна бойова ситуація — були люди поранені. Хтось чув про це від Орбана чи Фіцо? "Ми дуже вдячні Україні, але дуже шкода сім’ї, рідних, близьких, які постраждали"?..», — зазначив він.

Президент додав, що під час розмови з Фіцо наголосив і на питанні транзиту нафти РФ.

«Якщо це питання транзиту російської нафти, то волі українців для цього немає… щоб Росія заробляла гроші на війну», — зазначив він.

Зеленський також заявив про важливість безпосереднього обговорення ситуації навколо «Дружби» на місці.

Президент підкреслив, що зустрічі мають відбутися безпосередньо в Україні, де і розташовано нафтопровід, а не в інших країнах.

«Де "Дружба" проходить? Де цей пайплайн — у Франції, Німеччині чи Монголії?.. Все має бути там, де це стосується питання», — сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова до консультацій з європейськими лідерами щодо енергетичної безпеки та санкційних пакетів, але водночас має чітко розуміти ризики для своєї території та людей.

Що відомо про ситуацію навколо «Дружби»

Нагадаємо, Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до Києва 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.

Відомо, що пропозиція пролунала після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і словацьким прем’єром.

Раніше саме прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявляв про припинення екстрених постачань електроенергії до України. За його словами, це рішення пов’язане з питанням відновлення транспортування російської нафти до Словаччини.

А прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висунув вимогу відновити постачання російської нафти. За його словами, через масштабні військові дії на Близькому Сході та удари по Ірану енергетична безпека його країни опинилася під серйозною загрозою.