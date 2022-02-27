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Welcome to hell: ЗСУ показали відео, як на Херсонщині знищили колону військової техніки РФ (відео)

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Welcome to hell: ЗСУ показали відео, як на Херсонщині знищили колону військової техніки РФ (відео)

ЗСУ розгромили техніку окупанта.

У с. Чорнобаївка, Херсонська область українські захисники розгромили колону російської військової техніки. 

Відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ. 

"Ось, що Bayraktar животворящий робить! Це - с. Чорнобаївка, Херсонська область Welcome to hell", - йдеться у дописі. 

На відео видно, як колона росіян рухається Україною та зазнає нищівної поразки за допомогою безпілотника. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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