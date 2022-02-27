Welcome to hell: ЗСУ показали відео, як на Херсонщині знищили колону військової техніки РФ (відео)

Welcome to hell: ЗСУ показали відео, як на Херсонщині знищили колону військової техніки РФ (відео)

ЗСУ розгромили техніку окупанта.

У с. Чорнобаївка, Херсонська область українські захисники розгромили колону російської військової техніки.

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Відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

"Ось, що Bayraktar животворящий робить! Це - с. Чорнобаївка, Херсонська область Welcome to hell", - йдеться у дописі.

На відео видно, як колона росіян рухається Україною та зазнає нищівної поразки за допомогою безпілотника.