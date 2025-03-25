Wizz Air готується запустити 400 маршрутів в Україні: коли це стане можливим

Wizz Air вже провела кілька раундів перемовин з українськими аеропортами та близька до укладення комерційних домовленостей з більшістю з них.

Європейський лоукостер Wizz Air готує масштабне повернення на український ринок авіаперевезень. У перші пів року після відкриття повітряного простору в Україні перевізник планує запустити близько 400 маршрутів, що дозволить обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік.

Про це повідомив генеральний директор компанії Йозеф Вараді, передає Interfax.

"Як тільки Україна буде готова, ми теж будемо готові. Ми не просто плануємо літати в Україну – ми хочемо відновити базові операції всередині країни. У нас великі плани", – заявив Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", організованої аналітичним центром We Build Ukraine.

За його словами, Wizz Air вже провела кілька раундів перемовин з українськими аеропортами та близька до укладення комерційних домовленостей з більшістю з них. "Я думаю, ми дійсно готові до старту", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що керівництво аеропорту "Бориспіль" у Будапешті провело переговори з Wizz Air щодо оперативного запуску рейсів одразу після відкриття українського неба.