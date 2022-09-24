Wizz Air надає українцям безкоштовні квитки для польотів Європою: які умови їх отримання

100 тисяч безкоштовних квитків для польотів Європою можуть отримати українці від Wizz Air. Щоб отримати безкоштовні квитки, знадобиться загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.

Пропозиція дійсна на польоти з 15 вересня по 8 грудня 2022 року, повідомляє Wizz Air.

Квитки доступні у 800 напрямках, які включають континентальну Європу, Велику Британію та Грузію. В основному місця залишилися на не найпопулярніші напрямки.

Умови отримання безкоштовних білетів:

Щоб отримати безкоштовні квитки, потрібні загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.

Для оформлення броні потрібний закордонний паспорт та міжнародний сертифікат вакцинації від COVID-19, внутрішній паспорт та сертифікат не підійдуть.

Пасажиру потрібно буде вказати дані банківської картки, такий алгоритм системи електронного бронювання, кошти не списуються.

Безкоштовний тариф включає одну одиницю ручної поклажі, за інший багаж потрібно оплатити окремо.

В аеропорт потрібно прибути не менше ніж за 3 години до вильоту для додаткової перевірки документів.

Дитина повинна мати проїзний документ або свідоцтво про народження, її має супроводжувати дорослий з українським паспортом;

Перевозити тварин не можна, винятком може бути лише собака-поводир.

Бронювати квитки можна лише на офіційному сайті Wizz Air. Пошук квитків доступний за посиланням , щоб побачити безкоштовні пропозиції, потрібно ввести номер паспорта.

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