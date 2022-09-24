Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Wizz Air надає українцям безкоштовні квитки для польотів Європою: які умови їх отримання

Дата публікації
Перегляди
3448
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Wizz Air надає українцям безкоштовні квитки для польотів Європою: які умови їх отримання

Фото: facebook/Владислав Криклій

100 тисяч безкоштовних квитків для польотів Європою можуть отримати українці від Wizz Air. Щоб отримати безкоштовні квитки, знадобиться загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.

Пропозиція дійсна на польоти з 15 вересня по 8 грудня 2022 року, повідомляє Wizz Air.

Квитки доступні у 800 напрямках, які включають континентальну Європу, Велику Британію та Грузію. В основному місця залишилися на не найпопулярніші напрямки.

Умови отримання безкоштовних білетів:

  • Щоб отримати безкоштовні квитки, потрібні загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.
  • Для оформлення броні потрібний закордонний паспорт та міжнародний сертифікат вакцинації від COVID-19, внутрішній паспорт та сертифікат не підійдуть.
  • Пасажиру потрібно буде вказати дані банківської картки, такий алгоритм системи електронного бронювання, кошти не списуються.
  • Безкоштовний тариф включає одну одиницю ручної поклажі, за інший багаж потрібно оплатити окремо.
  • В аеропорт потрібно прибути не менше ніж за 3 години до вильоту для додаткової перевірки документів.
  • Дитина повинна мати проїзний документ або свідоцтво про народження,  її має супроводжувати дорослий з українським паспортом;
  • Перевозити тварин не можна, винятком може бути лише собака-поводир.

Бронювати квитки можна лише на офіційному сайті Wizz Air. Пошук квитків доступний за посиланням, щоб побачити безкоштовні пропозиції, потрібно ввести номер паспорта.

Читати також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3448
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація