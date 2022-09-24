Wizz Air надає українцям безкоштовні квитки для польотів Європою: які умови їх отримання

100 тисяч безкоштовних квитків для польотів Європою можуть отримати українці від Wizz Air. Щоб отримати безкоштовні квитки, знадобиться загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.
Пропозиція дійсна на польоти з 15 вересня по 8 грудня 2022 року, повідомляє Wizz Air.
Квитки доступні у 800 напрямках, які включають континентальну Європу, Велику Британію та Грузію. В основному місця залишилися на не найпопулярніші напрямки.
Умови отримання безкоштовних білетів:
- Щоб отримати безкоштовні квитки, потрібні загранпаспорт, COVID-сертифікат та банківська картка.
- Для оформлення броні потрібний закордонний паспорт та міжнародний сертифікат вакцинації від COVID-19, внутрішній паспорт та сертифікат не підійдуть.
- Пасажиру потрібно буде вказати дані банківської картки, такий алгоритм системи електронного бронювання, кошти не списуються.
- Безкоштовний тариф включає одну одиницю ручної поклажі, за інший багаж потрібно оплатити окремо.
- В аеропорт потрібно прибути не менше ніж за 3 години до вильоту для додаткової перевірки документів.
- Дитина повинна мати проїзний документ або свідоцтво про народження, її має супроводжувати дорослий з українським паспортом;
- Перевозити тварин не можна, винятком може бути лише собака-поводир.
Бронювати квитки можна лише на офіційному сайті Wizz Air. Пошук квитків доступний за посиланням, щоб побачити безкоштовні пропозиції, потрібно ввести номер паспорта.
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