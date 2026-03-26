Wizz Air переполошила українців: авіакомпанія пояснила своє повідомлення про "повернення"

Угорська авіакомпанія Wizz Air не відновить рейси до України / © Associated Press

Угорська авіакомпанія Wizz Air пояснила зміст своєї нещодавньої рекламної кампанії у соцмережах під гаслом "Україно, ми повертаємось додому».

У відповідь на запит «Інтерфакс-Україна» перевізник пояснив, що йшлося виключно про набір персоналу та просування кар’єрних можливостей для українців, а не про відновлення рейсів.

«Наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, ми не можемо відновити діяльність в Україні. Щиро перепрошуємо за можливі непорозуміння, до яких могла призвести наша кампанія», — наголосила авіакомпанія.

У Wizz Air уточнили, що усі матеріали вже вилучено з платформ.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах Wizz Air з’явилась реклама з повідомленням «Україно, ми повертаємось додому». Посилання в оголошенні вело до форми подання заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів щодо України.