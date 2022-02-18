Wizz Air відклав дати старту та відновлення польотів з України: перелік рейсів

Також змін зазнав розлад виконання чинних літніх рейсів – на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.

Лоукостер Wizz Air переніс дати старту та відновлення 16 рейсів з України, а саме: з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

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Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Так, зазначається, що дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту відтермінувалася з березня на травень-жовтень, відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.

Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять наприкінці березня, а у Вільнюс – у квітні. З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.

З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн від 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубиці.

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air:

Київ – Зальцбург – від 3 жовтня

Київ – Болонья – від 3 жовтня

Київ – Катанья – від 5 травня

Київ – Неаполь – від 3 травня

Київ – Порту – від 22 вересня

Київ – Базель - від 6 липня

Львів – Мілан (Мальпенса) - від 29 березня

Львів – Неаполь - від 27 березня

Львів – Вільнюс – від 10 квітня

Харків – Відень –від 6 квітня

Харків – Таллінн – скасовано від 18 лютого до 26 березня

Харків – Пардубиці – від 22 вересня

Одеса – Афіни – від 20 вересня

Одеса – Венеція (Тревізо) - від 12 квітня

Одеса – Рим (Ф’юмічіно) - від 11 квітня

Одеса – Братислава - від 21 червня

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України. Зазначається, що від 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків в і Відень.

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