Wizz Air запустить 26 нових рейсів з України: з яких міст та до яких країн літатимуть

Wizz Air запустить 26 нових рейсів з України: з яких міст та до яких країн літатимуть

Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України до 22 країн світу.

Угорський лоукостер Wizz Air у 2021-2022 роках планує запустити 26 нових рейсів з Україні - 12 нових напрямків з Києва, 9 зі Львова, 3 з Одеси і 2 з Харкова.

Про це повідомили представники авіакомпанії на пресконференції 13 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'явиться чотири нові країни – Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

Також представники лоукостера додали, що планують розмістити в Україні додатково ще 7 своїх літаків, збільшивши їхню загальну кількість з чотирьох до одинадцяти. Так, 5 нових літаків будуть розміщені в Києві (додатково до трьох, що уже базуються в столиці), ще два літаки отримають базу у Львові (наразі там вже є один).

Варто сказати, що Wizz Air почала працювати в Україні в 2008 році. За цей час на рейсах до/з України авіакомпанія перевезла 11 млн пасажирів.

Нагадаємо, 12 жовтня на саміті Україна-ЄС у Києві нарешті була підписана довгоочікувана угода про "відкрите небо" з Євросоюзом, що дасть поштовх до появи нових авіамаршрутів та здешевшання квитків.

Новини світу: в Києві на саміті "Україна-ЄС" підписали Угоду про спільний авіапростір

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