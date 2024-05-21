Work.ua створив розділ з вакансіями, де є бронювання працівників: яку роботу пропонують

На Work.ua з’явився розділ для пошуку роботи з бронюванням.

Сайт з пошуку роботи Work.ua створив окремий розділ та фільтр із вакансіями компаній, які дають бронювання від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи. Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді", – йдеться в повідомленні.

У сервісі з пошуку роботи вважають, що така ініціатива допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей, а їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни.

Найбільше вакансій з бронюванням є у сфері будівництва, логістики, робочі спеціальності. Проте є й неочікувані сфери, такі як маркетинг, діловодство і дизайн.

Серед компаній, які бронюють працівників, зокрема є "Сільпо", "Фора", "Укрпошта", "Нова Пошта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта".

Наприклад, "Сільпо" і "Фора" пропонує бронювання навіть касирам.

Ось такий скрін вакансії Укрпошти опублікував сам сайт у пресрелізі.