Work.ua створив розділ з вакансіями, де є бронювання працівників: яку роботу пропонують

На Work.ua з’явився розділ для пошуку роботи з бронюванням.
Сайт з пошуку роботи Work.ua створив окремий розділ та фільтр із вакансіями компаній, які дають бронювання від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи. Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді", – йдеться в повідомленні.
У сервісі з пошуку роботи вважають, що така ініціатива допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей, а їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни.
Найбільше вакансій з бронюванням є у сфері будівництва, логістики, робочі спеціальності. Проте є й неочікувані сфери, такі як маркетинг, діловодство і дизайн.
Серед компаній, які бронюють працівників, зокрема є "Сільпо", "Фора", "Укрпошта", "Нова Пошта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнафта".
Наприклад, "Сільпо" і "Фора" пропонує бронювання навіть касирам.
Ось такий скрін вакансії Укрпошти опублікував сам сайт у пресрелізі.
А таку вакансію пропонує Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
Консультантам магазину побутової техніки та електроніки "Фокстрот" в Ірпені також пропонуют бронювання.
Нагадаємо, що раніше на Work.ua з’явилися вакансії від оборонних підприємств України та від Сил оборони.
Раніше скандал виник через те, що Кабмін забронював від мобілізації працівників Glovo та рекламного агентства. Після хвилі обурення у Мережі міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що скасовує наказ про бронювання працівників компаній “Гловоапп Україна”, “Фавбет Тек”, “Віза Україна” та інших.
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