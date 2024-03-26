Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках - Малюк

Він заявив, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж.

З початку повномасштабного вторгнення загарбників Служба безпеки України значно посилила роботу контррозвідки, щоб переграти російські спецслужби.

Про це Голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV.

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - зазначив Василь Малюк.

Він заявив, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж. До викритих агентурних мереж входили окремі народні депутати та представники Сил оборони.

Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ – це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.

Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігр, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Василь Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи «Patriot» за завданням фсб рф. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.

Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.

Очільник СБУ підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

Військове командування Сил оборони також із розумінням ставиться до контррозвідувальної роботи СБУ, щоб запобігти появі в армії потенційних «кротів» і витоку розвідінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Малюк розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу.

Крім того, ми раніше інформували, що голова СБУ розповів про ліквідацію Киви, Татарського та інших зрадників.

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