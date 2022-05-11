"Я б їм наркотики вколола і зірки на спині вирізала": росіянка закликала свого чоловіка-військового катувати і вбивати українських дітей

"Я б їм наркотики вколола і зірки на спині вирізала": росіянка закликала свого чоловіка-військового катувати і вбивати українських дітей

Дружини російських окупантів радять їм вбивати та катувати українських дітей.

Шокуюче перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною СБУ вдалося зробити під Харковом. Жінка живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють українських громадян.

Розмову виклали на телеграм-каналі СБУ.

Жінку обурило те, що до 9 травня українські діти відмовилися малювати російську символіку, сказавши, що це не їхнє свято.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорить рашистка.

Її чоловіка шокувало сказане дружиною, він намагався вставити, що "це ж діти", але нацистка його не слухала і продовжувала висловлювати свої бажання про катувати українських дітей.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.