Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я б їм наркотики вколола і зірки на спині вирізала": росіянка закликала свого чоловіка-військового катувати і вбивати українських дітей

Дата публікації
Перегляди
1407
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я б їм наркотики вколола і зірки на спині вирізала": росіянка закликала свого чоловіка-військового катувати і вбивати українських дітей

Фото: Associated Press

Дружини російських окупантів радять їм вбивати та катувати українських дітей.

Шокуюче перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною СБУ вдалося зробити під Харковом. Жінка живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють українських громадян. 

Розмову виклали на телеграм-каналі СБУ.

Жінку обурило те, що до 9 травня українські діти відмовилися малювати російську символіку, сказавши, що це не їхнє свято.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорить рашистка.

Її чоловіка шокувало сказане дружиною, він намагався вставити, що "це ж діти", але нацистка його не слухала і продовжувала висловлювати свої бажання  про катувати українських дітей.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.

Читайте також:

Наступна публікація