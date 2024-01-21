“Я б зробив це завтра”: Зеленський натякнув на можливість виборів під час війни

Український президент вважає, що потрібно думати, як провести вибори в умовах воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що "треба думати, як це зробити".

Про це український лідер говорив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра... Нам треба змінити обставини та закон", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення виборів президента, які мали б відбутися весною цього року.

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Володимир Зеленський зауважив, що вибори президента відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону.

"Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити", – сказав він.

При цьому президент додав, що проблема не тільки у законодавчій забороні проводити вибори під час воєнного стану.

"Навіть якщо це можна було зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас понад 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Центральна виборча комісія України повідомила, що не отримувала жодної інформації про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року. Відповідно до Конституції, вибори під час воєнного стану не проводяться.

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