"Я би мобілізував би від 18 років": офіцер бригади НГУ - про зниження мобілізаційного віку

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Таку думку військовий висловив в інтерв'ю LB.ua.

"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг – до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться – це закони біології. Ще один аспект стосується навчання – молодого легше навчити. Крім того, це займе менше часу, адже він запам’ятовуватиме швидше", - пояснив він.

На його думку, таким чином українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність – це наше все на війні".

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