"Я би мобілізував би від 18 років": офіцер бригади НГУ - про зниження мобілізаційного віку

На його думку, таким чином українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом.
Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.
Таку думку військовий висловив в інтерв'ю LB.ua.
"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг – до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться – це закони біології. Ще один аспект стосується навчання – молодого легше навчити. Крім того, це займе менше часу, адже він запам’ятовуватиме швидше", - пояснив він.
На його думку, таким чином українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність – це наше все на війні".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків.
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