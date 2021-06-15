"Я би на х** заборонила українську мову: дівчина з Ірпеня стала об'єктом хейту через свої висловлювання (відео)

Дівчина негативно висловилася про українську мову в себе на сторінці.

Ще одна "українка" стала об'єктом хейту з боку жителів країни через свої слова про українську мову.

Свої думки вона розмітила на світлині в інстаграм.

"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык", - написала вона.

Користувачі Мережі встановили, що авторці цього допису Діані К* 18 років, вона родом із Ірпеня, має незакінчену вищу освіту (за її словами, вчиться на журналіста). Є досвід роботи баристою.

У школі, де вчилася дівчина, її характеризують як агресивну, вона хамила вчителям та не товаришувала з однокласниками.

"Надзвичайно недисциплінована, агресивна, постійно конфліктує з учителями та учнями, грубіянить усім, з однокласниками не спілкується, ображає їх, використовуючи нецензурну лексику", - йдеться у повідомленні директора школи до міськради.

В інстаграм у дівчини 364 підписники, тож не виключено, що такими висловлюваннями вона і здобуде собі "популярність".

Патріотично налаштовані громадяни України захейтили дівчину в соцмережах, і вже незабаром вона видалила свою сторінку в інстаграм.

Дівчина з Ірпені негативно висловилася про українську мову

Нагадаємо, що у Харкові жінка з дітьми не змогла полетіти до Туреччини. В результаті вона показово викинула паспорт громадянки України і змусила зробити це і своїх дітей.

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