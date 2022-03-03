"Я боюсь, що коли мене запитають звідки я, а такої країни вже немає" - Зеленський

"Я боюсь, що коли мене запитають звідки я, а такої країни вже немає" - Зеленський

Україні потрібні гарантії безпеки - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці бояться втратити свою державу, а тому її захищають.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Ми боїмось за своїх близьких. І дуже боїмось втратити те, де ми живемо. Я боюсь собі уявити, що у мене немає держави. І тебе запитують: "Ти звідки?", а ти кажеш, що такої країни немає. Я боюсь через те, що ми залишимо наступним поколінням. Ми дуже багато разів говорили, що Україні потрібні гарантії безпеки. І якщо ви не захищатимете свої союзи - їх не стане", - сказав Зеленський.