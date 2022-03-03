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"Я боюсь, що коли мене запитають звідки я, а такої країни вже немає" - Зеленський

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"Я боюсь, що коли мене запитають звідки я, а такої країни вже немає" - Зеленський

president.gov.ua

Україні потрібні гарантії безпеки - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці бояться втратити свою державу, а тому її захищають. 

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Ми боїмось за своїх близьких. І дуже боїмось втратити те, де ми живемо. Я боюсь собі уявити, що у мене немає держави. І тебе запитують: "Ти звідки?", а ти кажеш, що такої країни немає. Я боюсь через те, що ми залишимо наступним поколінням. Ми дуже багато разів говорили, що Україні потрібні гарантії безпеки. І якщо ви не захищатимете свої союзи - їх не стане", - сказав Зеленський. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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