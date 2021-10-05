"Я була зайнята боротьбою за виживання": в Ізраїлі медика звинуватили в масових сексуальних домаганнях до своїх пацієнток

"Я була зайнята боротьбою за виживання": в Ізраїлі медика звинуватили в масових сексуальних домаганнях до своїх пацієнток

За словами однієї з потерпілих, доктор роками "торкався її тіла".

В Ізраїлі правоохоронці затримали і відправили під суд лікаря, який підозрюється в домаганнях до своїх пацієнтів. Медик переконував жінок, що дії сексуального характеру необхідні для проведення обстеження.

Про це пише видання "Весті".

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Поліція округу Аялон затримали 60-річного професора Ар'є Левіна. Він обґрунтовано підозрюється в домаганні до своїх пацієнтів. Про сексуальні дії чоловіка заявили кілька громадянок, одна з яких повідомила, що лікар "чіпав її" роками.

"Я захворіла і зателефонувала в клініку професора, щоб проконсультуватися. Він запропонував мені приїхати через півтори години. Коли я зайшла в кабінет, він сказав мені, щоб я роздяглася, і почав обстежувати нижню частину тіла. У цьому не було необхідності, я точно знаю, що треба робити в таких випадках. Я ще тоді сама себе запитала, навіщо він це робить. Коли він закінчив, то поцілував мене і міцно обняв", — розповіла одна з пацієнток професора.

Пізніше жінка завагітніла, у неї почалися ускладнення. Їй довелося знову звернутися до лікаря. Він обстежив її. Медичні дії в лікарні він проводив навіть тоді, коли медустанова була зачинена.

"Чотири роки тому я знову була у нього, коли мій стан погіршився. Я сказала йому, що вмираю. Він сказав мені роздягнутися догола, почав чіпати по всьому тілу. Потім він направив мене до лікаря в лікарні "Бейлінсон". Там сказали, що мені залишилося жити 3 місяці, якщо я не зроблю операцію. Левін просто скористався мною. Він знав, як він мені потрібен. Тільки він продовжував лікувати мене. Він знав про моє становище і скористався цим", — додала жінка.

Вона також підкреслила, що доктор дійсно намагався надати їй допомогу, проте в той же час продовжував вчиняв дії секуального характеру.

"Коли я почула, що затримали лікаря, то відразу зрозуміла, що це він. Зараз я хочу подати скаргу. Я давно хотіла це зробити, але була зайнята боротьбою за виживання", — пояснила пацієнтка.

За фактом події правоохоронці продовжують спілкуватися з постраждалими та проводять перевірки.

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