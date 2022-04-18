Я був частиною цієї системи. І я готовий зробити все, щоб змінити цю систему. Мосейчук - Роднянський

Я був частиною цієї системи. І я готовий зробити все, щоб змінити цю систему. Мосейчук - Роднянський

Завжди викликають повагу люди, які виставляють рахунки не комусь, а собі. Ще більшу повагу мають ті, хто здатен усвідомлювати свої помилки і готові кинути виклик системам. Олександр Роднянський це зробив двічі: 2004-го, під час Помаранчевої Революції, коли з тодішнім колективом найвагомішого каналу країни відмовилися працювати за темниками Медведчука на користь кандидата в Президенти Януковича. І нині Роднянський засудив дії Путіна та Росії, отримав виключення з культурної «повістки» Росії за наказом архітектора війни Шойгу.

Про те, чому Росія напала? Про діагноз нацизму: чи варто переконувати у зворотньому? Чого вартує сміливість сказати правду в Росії і чи потрібна пропаганда в Україні? Коли Росія оговтається від гіпнозу? Чи втратили сторони шанс на переговори? Що б я сказала Скабєєвій та Соловйову? Як «спецоперація» зруйнувала ілюзії та чим має завершитися КРИВАВЕ ПРОТИСТОЯННЯ - Олександр Роднянський.

0:00 Олександр Роднянський – засновник каналу 1+1, відомий продюсер та режисер

2:41 Чого вартує Олександру публічно говорити про війну в Україні

14:28 Яка природа поведінки росіян: чому вони досі мовчать

24:49 Про різницю між Путіним та російськими громадянами

33:47 Про ненависть до всіх росіян

41:22 Як так сталось, що російська армія несе за собою тотальну смерть

48:31 Чому імперії потрібна Україна

51:38 Чому сьогоднішня ситуація – це останній шанс отримати Україну

55:19 Як довго ще зможе існувати російська пропаганда та що вона підтримує

1:04:51 Про переговори між українською та російською сторонами

1:11:11 Що зараз відбувається в російській еліті та які можуть бути наслідки

1:13:39 Чи може Путін швидко виправити помилки та здійснити щось неочікуване

1:17:54 Про потенціал та лідерство Володимира Зеленського

1:23:54 Як Олександр Роднянський планує прожити наступний рік

1:26:15 Постскриптум від Наталії Мосейчук